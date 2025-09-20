Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27

Прогнози про сніг в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що за наявними тенденціями до кінця вересня в Україні можливе різке похолодання, а в окремих регіонах навіть сніг.

Після цього у медіа та соцмережах почали масово поширювати повідомлення про нібито "сніг в Україні найближчим часом".

Однак Діденко пояснила, що йшлося лише про можливий сніг чи мокрий сніг у Карпатах і прилеглих районах наприкінці наступного тижня, після 26 вересня.

Вона також наголосила, що довгострокові прогнози завжди потребують уточнень, і її слова були неправильно інтерпретовані.

Укргідрометцентр своєю чергою підкреслив, що прогнози на тривалий період є лише орієнтовними й можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.