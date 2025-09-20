Тепло возвращается: где в Украине сегодня будет до +27

Прогнозы о снеге в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что по имеющимся тенденциям до конца сентября в Украине возможно резкое похолодание, а в отдельных регионах даже снег.

После этого в медиа и соцсетях начали массово распространять сообщения о якобы "снеге в Украине в ближайшее время".

Однако Диденко объяснила, что речь шла лишь о возможном снеге или мокром снеге в Карпатах и прилегающих районах в конце следующей недели, после 26 сентября.

Она также отметила, что долгосрочные прогнозы всегда требуют уточнений, и ее слова были неправильно интерпретированы.

Укргидрометцентр в свою очередь подчеркнул, что прогнозы на длительный период являются лишь ориентировочными и могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов.