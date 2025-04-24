Тепло чи раптове похолодання? Прогноз погоди в Україні на 24 квітня
Сьогодні, 24 квітня, в Україні все ще побуде тепла погода. Але похолодання вже скоро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, 24 квітня на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу, тиск знижуватиметься.
"Проте над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - зазначили синоптики.
Вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.
Погода у Києві і області
Мінлива хмарність. Без опадів (вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза)
Вітер східний, 3-8 м/с.Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.
Погода в Україні 24 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у квітні в Україні
Прогнозуючи погоду на квітень, синоптики попереджали, що другий місяць весни в Україні буде теплішим за норму. Але все одно без похолодання не обійшлося.
Разом з тим у квітні в Україні було дійсно досить тепло. Зокрема, низку температурних рекордів було встановлено у 10 містах у різних регіонах України впродовж 18-20 квітня.
Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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