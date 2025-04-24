Тепло или внезапное похолодание? Прогноз погоды в Украине на 24 апреля
Сегодня, 24 апреля, в Украине все еще побудет теплая погода. Но похолодание уже скоро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, 24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада, давление будет снижаться.
"Однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - отметили синоптики.
Днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза)
Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.
Погода в Украине 24 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в апреле в Украине
Прогнозируя погоду на апрель, синоптики предупреждали, что второй месяц весны в Украине будет теплее нормы. Но все равно без похолодания не обошлось.
Вместе с тем в апреле в Украине было действительно достаточно тепло. В частности, ряд температурных рекордов был установлен в 10 городах в разных регионах Украины в течение 18-20 апреля.
Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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