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Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)

Понеділок 21 квітня 2025 16:08
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Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта) За три дні квітня в Україні зафіксували 18 нових температурних рекордів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку квітневих температурних рекордів. Їх зафіксували у 10 містах у різних регіонах України впродовж останніх трьох днів - 18, 19 та 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Температурні рекорди у п'ятницю, 18 квітня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж п'ятниці, 18 квітня, у різних регіонах України було встановлено вісім нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:

  • у Львові - 26,9°C;
  • у Луцьку - 26,4°C;
  • у Сумах - 26,4°C;
  • у Рівному - 25,6°C;
  • у Чернігові - 25,1°C;
  • у Харкові - 24,9°C;
  • у Хмельницькому - 23,9°C;
  • у Житомирі - 23,6°C.

Температурні рекорди у суботу, 19 квітня

Впродовж суботи напередодні Світлого Христового Воскресіння - 19 квітня - температурні рекорди було встановлено у трьох містах України:

  • у Сумах - 26,4°C;
  • у Чернігові - 25,3°C;
  • у Вінниці - 24,2°C.

Температурні рекорди у неділю, 20 квітня

На Великдень, який українці відзначали в неділю, 20 квітня, нові температурні рекорди експерти зафіксували у сімох містах України:

  • у Вінниці - 27,1°C;
  • у Сумах - 26,2°C;
  • у Чернігові 26,0°C;
  • у Харкові - 25,3°C;
  • у Житомирі - 25,2°C;
  • у Полтаві - 25,0°C;
  • у Рівному - 24,0°C.

Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)Температурні рекорди в Україні впродовж 18, 19 та 20 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відомо про сьогоднішню погоду

Зазначимо, що на сьогодні (понеділок, 21 квітня) в УкрГМЦ прогнозували мінливу хмарність та вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В цілому ж погода переважає без опадів (лише на півдні країни місцями можливі короткочасний дощ або навіть гроза).

Температура повітря вдень - від 21 до 26 градусів тепла (дещо холодніше - 15-20°C - у Карпатах і на узбережжі морів).

Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)Прогноз погоди на 21 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на завтра, 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні також очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На більшій частині територій - без опадів. Водночас короткочасні дощі та грози ймовірні вдень:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті;
  • місцями - у південно-східній частині країни.

Температура повітря у більшості регіонів:

  • вночі - від 8 до 13 градусів вище нуля;
  • вдень - від 21 до 26 градусів тепла.

Дещо прохолодніше (17-22°C) очікується погода:

  • у Карпатах;
  • на узбережжі морів;
  • на південному сході країни.

Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)Прогноз погоди на 22 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що березень 2025 року встановив небезпечний температурний рекорд в Європі.

Тим часом для Києва березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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