Температурна аномалія? Квітень приніс в Україну 18 нових рекордів (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку квітневих температурних рекордів. Їх зафіксували у 10 містах у різних регіонах України впродовж останніх трьох днів - 18, 19 та 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Температурні рекорди у п'ятницю, 18 квітня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж п'ятниці, 18 квітня, у різних регіонах України було встановлено вісім нових рекордів. Температура повітря перевищила попередні показники за цей день:

у Львові - 26,9°C;

у Луцьку - 26,4°C;

у Сумах - 26,4°C;

у Рівному - 25,6°C;

у Чернігові - 25,1°C;

у Харкові - 24,9°C;

у Хмельницькому - 23,9°C;

у Житомирі - 23,6°C.

Температурні рекорди у суботу, 19 квітня

Впродовж суботи напередодні Світлого Христового Воскресіння - 19 квітня - температурні рекорди було встановлено у трьох містах України:

у Сумах - 26,4°C;

у Чернігові - 25,3°C;

у Вінниці - 24,2°C.

Температурні рекорди у неділю, 20 квітня

На Великдень, який українці відзначали в неділю, 20 квітня, нові температурні рекорди експерти зафіксували у сімох містах України:

у Вінниці - 27,1°C;

у Сумах - 26,2°C;

у Чернігові 26,0°C;

у Харкові - 25,3°C;

у Житомирі - 25,2°C;

у Полтаві - 25,0°C;

у Рівному - 24,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 18, 19 та 20 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відомо про сьогоднішню погоду

Зазначимо, що на сьогодні (понеділок, 21 квітня) в УкрГМЦ прогнозували мінливу хмарність та вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В цілому ж погода переважає без опадів (лише на півдні країни місцями можливі короткочасний дощ або навіть гроза).

Температура повітря вдень - від 21 до 26 градусів тепла (дещо холодніше - 15-20°C - у Карпатах і на узбережжі морів).

Прогноз погоди на 21 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на завтра, 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні також очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На більшій частині територій - без опадів. Водночас короткочасні дощі та грози ймовірні вдень:

на Закарпатті;

на Прикарпатті;

місцями - у південно-східній частині країни.

Температура повітря у більшості регіонів:

вночі - від 8 до 13 градусів вище нуля;

вдень - від 21 до 26 градусів тепла.

Дещо прохолодніше (17-22°C) очікується погода:

у Карпатах;

на узбережжі морів;

на південному сході країни.

Прогноз погоди на 22 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)