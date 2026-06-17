Тепло, але місцями мокро: які області України накриють дощі 18 червня

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, яким може бути червень в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

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