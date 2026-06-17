RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Тепло, но местами мокро: какие области Украины накроют дожди 18 июня

14:24 17.06.2026 Ср
2 мин
Пока в одних регионах будет выглядывать солнце, в других вероятны грозы
aimg Ирина Костенко
Дожди от Украины окончательно не отступают (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине 18 июня будет переменчивой. И ночью, и днем вероятны дожди различной интенсивности, хотя и не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине прогнозируют осадки

Согласно данным специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 июня ожидается с переменной облачностью.

Умеренные дожди прогнозируют в южных и восточных, а ночью - в большинстве центральных областей Украины.

На северо-востоке страны - днем ​​- местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ночью в Одесской и Николаевской областях - местами возможны значительные дожди.

"На остальной территории без осадков", - констатировали в Укргидрометцентре.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер в Украине в течение четверга ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+14°С (на юге и юго-востоке +15...+19°С);
  • днем +20...+25 °С.

Особенности погоды в Украине 18 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 18 июня также ожидается с переменной облачностью.

При этом осадков не прогнозируют.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +11...+13°С;
  • по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +21...+23°С;
  • по области +20...+25°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, что ждет Украину из-за глобального изменения климата и можно ли предотвратить негативные последствия.

Читайте также, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеПогода на деньКлиматологМетеоролог