Тепло, но местами мокро: какие области Украины накроют дожди 18 июня

Погода в Украине 18 июня будет переменчивой. И ночью, и днем вероятны дожди различной интенсивности, хотя и не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно данным специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 июня ожидается с переменной облачностью.
Умеренные дожди прогнозируют в южных и восточных, а ночью - в большинстве центральных областей Украины.
На северо-востоке страны - днем - местами небольшие кратковременные дожди и грозы.
Ночью в Одесской и Николаевской областях - местами возможны значительные дожди.
"На остальной территории без осадков", - констатировали в Укргидрометцентре.
Ветер в Украине в течение четверга ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
По территории Киева и Киевской области погода в течение 18 июня также ожидается с переменной облачностью.
При этом осадков не прогнозируют.
Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июнь в Украине в целом.
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