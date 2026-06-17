Тепло, но местами мокро: какие области Украины накроют дожди 18 июня

Где в Украине прогнозируют осадки

Согласно данным специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 июня ожидается с переменной облачностью.

Умеренные дожди прогнозируют в южных и восточных, а ночью - в большинстве центральных областей Украины.

На северо-востоке страны - днем ​​- местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ночью в Одесской и Николаевской областях - местами возможны значительные дожди.

"На остальной территории без осадков", - констатировали в Укргидрометцентре.

Чего ждать от ветра и температуры

Ветер в Украине в течение четверга ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14°С (на юге и юго-востоке +15...+19°С);

днем +20...+25 °С.

Особенности погоды в Украине 18 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 18 июня также ожидается с переменной облачностью.

При этом осадков не прогнозируют.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

в Киеве +11...+13°С;

по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем: