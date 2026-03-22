Тепло, але хмарно: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 22 березня, очікується хмарна погода. Місцями повітря прогріється до +13 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13° тепла, в Карпатах - від 3° морозу до 2° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві 10-12° тепла.
Похолодання тимчасове
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про похолодання з дощами та мокрим снігом, пояснювали, як знизиться температура повітря, і застерігали, що через опади погіршиться видимість.
Водночас це похолодання тимчасове - вже з 23 березня в Україні почне відчутно теплішати.