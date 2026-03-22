Тепло, но облачно: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 22 марта, ожидается облачная погода. Местами воздух прогреется до +13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Температура днем 8-13° тепла, в Карпатах - от 3° мороза до 2° тепла.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.

Похолодание временное

Напомним, ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.

В то же время это похолодание временное - уже с 23 марта в Украине начнет ощутимо теплеть.