Освіта Гроші Зміни

Тепло до +8 і сильний вітер: яка погода в Україні буде сьогодні

Ілюстративне фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 7 грудня, в Україні синоптична ситуація відзначається помітними контрастами між регіонами.

У більшості північних та центральних міст нічні температури коливатимуться від +1° до -1°, вдень очікується потепління до +3°…+5°. Погода буде переважно хмарною з проясненнями, можливий північний вітер.

На сході та в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть 0°…+2°, вдень очікується +5°…+7° у Дніпрі. Тут прогнозують короткочасні опади, підвищену вологість та пориви вітру.

Погода в південних регіонах буде м’якшою: вночі від +5° до -3°, вдень повітря прогріється до +6°…+8°. Тут очікується ясна або мінлива хмарність.

Західні області, зокрема Ужгород, відзначаються найтеплішими умовами: нічні +5°…–3°, денні +6°…+8°. Загалом погода стабільна, без різких перепадів, проте локальні зміни можливі у східних регіонах.

Погода в Києві і області 

У Києві та на Київщині сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура коливатиметься близько 0°…+1°, вдень повітря прогріється до +3°…+5°.

Вітер північного напрямку буде слабким, пориви малоймовірні. Атмосферні умови відносно стабільні, без істотних опадів, що створює комфортні умови для перебування на вулиці.

