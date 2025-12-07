Тепло до +8 и сильный ветер: какая погода в Украине будет сегодня

В большинстве северных и центральных городов ночные температуры будут колебаться от +1° до -1°, днем ожидается потепление до +3°...+5°. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями, возможен северный ветер.

На востоке и в центре ночью столбики термометров покажут 0°...+2°, днем ожидается +5°...+7° в Днепре. Здесь прогнозируют кратковременные осадки, повышенную влажность и порывы ветра.

Погода в южных регионах будет мягче: ночью от +5° до -3°, днем воздух прогреется до +6°...+8°. Здесь ожидается ясная или переменная облачность.

Западные области, в частности Ужгород, отмечаются самыми теплыми условиями: ночные +5°...-3°, дневные +6°...+8°. В целом погода стабильная, без резких перепадов, однако локальные изменения возможны в восточных регионах.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура будет колебаться около 0°...+1°, днем воздух прогреется до +3°...+5°.

Ветер северного направления будет слабым, порывы маловероятны. Атмосферные условия относительно стабильные, без существенных осадков, что создает комфортные условия для пребывания на улице.