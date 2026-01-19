Тепліше, ніж зараз? Якою може бути погода в Україні на початку лютого

Якою може бути погода в Україні на початку лютого

Експерт розповіла, що в цілому "є певні тенденції" - "розрахунки (щодо погодних умов в Україні, - Ред.) з початком кожного наступного місяця".

"Зараз, наприклад, ми можемо говорити про лютий... Але, знову-таки, більш детально - наприкінці січня. Вже після 25 числа (січня, - Ред.)", - додала Птуха.

Вона пояснила, що саме тоді фахівці Укргідрометцентру будуть складати "прогноз середньомісячної температури, середньомісячного розподілу опадів в лютому місяці".

"За попередніми оцінками (які були в нас на початку зимового сезону), то лютий... очікувався дещо вище кліматичної норми", - поділилась синоптик.

При цьому "чи відбулися певні зміни" - в УкрГМЦ будуть уточнювати вже наприкінці січня.

Птуха зауважила, що зараз, в принципі, "тенденція йде до того", що на початку лютого 2026 року температурний фон в Україні (ймовірно) буде "вище, ніж той, який є зараз".

"Такі тенденції є. І, звичайно, ми їх будемо уточнювати й завчасно попереджати", - підсумувала Птуха.

Що відомо про погоду в Україні до кінця січня

Раніше представниця УкрГМЦ повідомила, що найближчим часом погода в Україні ще буде морозна.

Проте вже ближче до кінця поточного тижня ситуація може змінитись і прийде потепління.

Крім того, згідно з попереднім прогнозом погоди, наявним на сьогодні (19 січня), на Україну насувається циклон з опадами.