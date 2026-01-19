Тепліше, ніж зараз? Якою може бути погода в Україні на початку лютого

Сьогодні про детальний прогноз на лютий в Україні говорити ще зарано. Проте синоптики відмічають певні "тенденції", тож мають "попередні оцінки" щодо ймовірної погоди на початку цього місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію, оприлюднену начальницею відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою під час брифінгу.
Експерт розповіла, що в цілому "є певні тенденції" - "розрахунки (щодо погодних умов в Україні, - Ред.) з початком кожного наступного місяця".
"Зараз, наприклад, ми можемо говорити про лютий... Але, знову-таки, більш детально - наприкінці січня. Вже після 25 числа (січня, - Ред.)", - додала Птуха.
Вона пояснила, що саме тоді фахівці Укргідрометцентру будуть складати "прогноз середньомісячної температури, середньомісячного розподілу опадів в лютому місяці".
"За попередніми оцінками (які були в нас на початку зимового сезону), то лютий... очікувався дещо вище кліматичної норми", - поділилась синоптик.
При цьому "чи відбулися певні зміни" - в УкрГМЦ будуть уточнювати вже наприкінці січня.
Птуха зауважила, що зараз, в принципі, "тенденція йде до того", що на початку лютого 2026 року температурний фон в Україні (ймовірно) буде "вище, ніж той, який є зараз".
"Такі тенденції є. І, звичайно, ми їх будемо уточнювати й завчасно попереджати", - підсумувала Птуха.
Раніше представниця УкрГМЦ повідомила, що найближчим часом погода в Україні ще буде морозна.
Проте вже ближче до кінця поточного тижня ситуація може змінитись і прийде потепління.
Крім того, згідно з попереднім прогнозом погоди, наявним на сьогодні (19 січня), на Україну насувається циклон з опадами.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан повідомила, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
