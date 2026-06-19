Тепліше з кожним днем, але в частині регіонів - мокро: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що зміни клімату в Україні стають дедалі помітнішими. Вони проявляються не лише у м'якших зимах і спекотнішому літі, а й у різких погодних контрастах - від тривалих посух до сильних злив і паводків.

За словами синоптиків, нині місячна норма опадів може випасти всього за кілька годин, після чого дощів не буде протягом кількох тижнів.

Також метеорологи розповіли, як формуються сучасні прогнози погоди та які дані використовують для прогнозування атмосферних процесів.

Крім того, стало відомо, що найближчим часом Європу може накрити нова хвиля рекордної спеки.