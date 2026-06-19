Теплее с каждым днем, но в части регионов - мокро: прогноз на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду в Украине будет определять область слабо повышенного атмосферного давления, которая будет распространяться из Западной Европы.

В то же время на юго-востоке страны будет по-прежнему действовать атмосферный фронт. Над территорией Украины сохранится прохладная влажная воздушная масса из северных широт.

В связи с этим на большей части территории существенных осадков не ожидается.

Лишь в юго-восточных областях, а днем также в большинстве западных и северных регионов местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, более заметно днем.

Ночью прогнозируется 11-16 градусов тепла, на побережье морей - до +19 градусов.

Днем воздух прогреется до +22....+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет переменная облачность.

Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура в Киеве ночью составит +13–+15 градусов, днем — +25–+27 градусов.