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Теплее с каждым днем, но в части регионов - мокро: прогноз на сегодня

07:00 19.06.2026 Пт
2 мин
Наконец-то погода в Украине стабилизируется
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики представили прогноз погоды на 19 июня (Getty Images)

Сегодня, 19 июня, в Украине ожидается более спокойная погода с небольшим повышением температуры. Осадки прогнозируются лишь местами, а в большинстве областей день пройдет без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду в Украине будет определять область слабо повышенного атмосферного давления, которая будет распространяться из Западной Европы.

В то же время на юго-востоке страны будет по-прежнему действовать атмосферный фронт. Над территорией Украины сохранится прохладная влажная воздушная масса из северных широт.

В связи с этим на большей части территории существенных осадков не ожидается.

Лишь в юго-восточных областях, а днем также в большинстве западных и северных регионов местами возможны небольшие кратковременные дожди.

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Температура воздуха будет постепенно повышаться, более заметно днем.

Ночью прогнозируется 11-16 градусов тепла, на побережье морей - до +19 градусов.

Днем воздух прогреется до +22....+27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет переменная облачность.

Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура в Киеве ночью составит +13–+15 градусов, днем — +25–+27 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что изменения климата в Украине становятся всё более заметными. Они проявляются не только в более мягких зимах и жарком лете, но и в резких погодных контрастах - от длительных засух до сильных ливней и паводков.

По словам синоптиков, сейчас месячная норма осадков может выпасть всего за несколько часов, после чего дождей не будет в течение нескольких недель.

Также метеорологи рассказали, как формируются современные прогнозы погоды и какие данные используются для прогнозирования атмосферных процессов.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Европу может накрыть новая волна рекордной жары.

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