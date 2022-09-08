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"Теплее 18 градусов не будет". Венгрия ограничит отопление госучреждений

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Будапешт, Четверг 08 сентября 2022 12:23
"Теплее 18 градусов не будет". Венгрия ограничит отопление госучреждений Фото: Венгрия ограничит отопление госучреждений до 18 градусов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Венгрии вводят ограничения на отопление государственных учреждений. Температура в офисах будет составлять не более 18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша во время брифинга.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.

Напомним, ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна пытается достигнуть энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.

Стоит заметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.

Так, анее стало известно, что РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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