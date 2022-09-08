"Теплее 18 градусов не будет". Венгрия ограничит отопление госучреждений

В Венгрии вводят ограничения на отопление государственных учреждений. Температура в офисах будет составлять не более 18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша во время брифинга.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.