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"Тепліше 18 градусів не буде". Угорщина обмежить опалення держустанов

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Будапешт, Четвер 08 вересня 2022 12:23
"Тепліше 18 градусів не буде". Угорщина обмежить опалення держустанов Фото: Угорщина обмежить опалення держустанов до 18 градусів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Угорщині вводять обмеження на опалення державних установ. Температура в офісах становитиме не більше 18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша під час брифінгу.

"У всіх держустановах будуть введені обмеження на опалення, відповідно до яких в офісах не може бути тепліше 18 градусів", - сказав Гуйяш.

Нагадаємо, раніше президент Угорщини Каталін Новак заявила, що країна намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.

Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.

Так, раніше стало відомо, що РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

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