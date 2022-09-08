"Тепліше 18 градусів не буде". Угорщина обмежить опалення держустанов
В Угорщині вводять обмеження на опалення державних установ. Температура в офісах становитиме не більше 18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша під час брифінгу.
"У всіх держустановах будуть введені обмеження на опалення, відповідно до яких в офісах не може бути тепліше 18 градусів", - сказав Гуйяш.
Нагадаємо, раніше президент Угорщини Каталін Новак заявила, що країна намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.
Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.
Так, раніше стало відомо, що РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.