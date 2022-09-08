"Тепліше 18 градусів не буде". Угорщина обмежить опалення держустанов

В Угорщині вводять обмеження на опалення державних установ. Температура в офісах становитиме не більше 18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша під час брифінгу.

"У всіх держустановах будуть введені обмеження на опалення, відповідно до яких в офісах не може бути тепліше 18 градусів", - сказав Гуйяш.