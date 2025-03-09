Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл, - Сили оборони

"Вони максимально намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути якісь сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає, і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих плавучих засобів на кшталт гумових човнів", - сказав речник.

За словами Трегубова, логістика ворога у районі річки Оскіл порушена. Він пояснив, що російські війська перебувають на правому березі річки і намагаються утримувати там позиції.

"Намагаються утримувати і розширювати той плацдарм, але, звісно, стало набагато важче", - додав він.



скриншот deepstatemap.live