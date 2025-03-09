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Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл, - Сили оборони

Фото: у ЗСУ заявили, що погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Тепла погода порушила логістику російських військ на Куп'янському напрямку у районі річки Оскіл. Це ускладнило перекидання сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-тактичного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Вони максимально намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути якісь сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає, і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих плавучих засобів на кшталт гумових човнів", - сказав речник.

За словами Трегубова, логістика ворога у районі річки Оскіл порушена. Він пояснив, що російські війська перебувають на правому березі річки і намагаються утримувати там позиції.

"Намагаються утримувати і розширювати той плацдарм, але, звісно, стало набагато важче", - додав він.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найбільше атака ворога зафіксували на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

У Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських військ. Напередодні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що диверсійно-штурмові групи РФ перемістилися по гілці газопроводу і намагалися закріпитися на околицях Суджі. Їх вдалося знищити.

За даними джерел РБК-Україна, останніми днями ситуація у Курській області ускладнилася, але наразі українське командування не планує виводити війська з цього напрямку.

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