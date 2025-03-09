RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Теплая погода нарушила логистику россиян в районе реки Оскол, - Силы обороны

Фото: в ВСУ заявили, что погода нарушила логистику россиян в районе реки Оскол (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Теплая погода нарушила логистику российских войск на Купянском направлении в районе реки Оскол. Это усложнило переброску сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Они максимально пытались воспользоваться заморозками, чтобы перебросить какие-то силы просто по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас льда уже нет, и им придется возвращаться к тактике переброски за счет малых плавучих средств вроде резиновых лодок", - сказал спикер.

По словам Трегубова, логистика врага в районе реки Оскол нарушена. Он пояснил, что российские войска находятся на правом берегу реки и пытаются удерживать там позиции.

"Пытаются удерживать и расширять тот плацдарм, но, конечно, стало намного труднее", - добавил он.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, больше всего атак врага зафиксировали на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

В Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских войск. Накануне командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что диверсионно-штурмовые группы РФ переместились по ветке газопровода и пытались закрепиться в окрестностях Суджи. Их удалось уничтожить.

По данным источников РБК-Украина, в последние дни ситуация в Курской области осложнилась, но пока украинское командование не планирует выводить войска с этого направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКупянскВойна в Украине