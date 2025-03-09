Теплая погода нарушила логистику россиян в районе реки Оскол, - Силы обороны

"Они максимально пытались воспользоваться заморозками, чтобы перебросить какие-то силы просто по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас льда уже нет, и им придется возвращаться к тактике переброски за счет малых плавучих средств вроде резиновых лодок", - сказал спикер.

По словам Трегубова, логистика врага в районе реки Оскол нарушена. Он пояснил, что российские войска находятся на правом берегу реки и пытаются удерживать там позиции.

"Пытаются удерживать и расширять тот плацдарм, но, конечно, стало намного труднее", - добавил он.



скриншот deepstatemap.live