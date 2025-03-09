ЗСУ уразили два пункти управління дронів РФ і не тільки. Яка ситуація на фронті на ранок

За 8 березня на фронті в Україні сталися 167 бойових зіткнень. ЗСУ уразили два пункти управління дронів РФ та 18 районів з живою силою окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БПЛА російських загарбників", - йдеться у зведенні.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ЗСУ відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Лозова, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили сім ворожих штурмів в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове, Щербаки та Кам'янське.

На Сіверському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.