Росіяни спробували підійти до Суджі по трубі газопроводу, їх нищать десантники

Російські війська спробували по гілці газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Їх виявили українські десантники та зараз знищують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram-каналі .

"Так, диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа. Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки ДШВ", - розповіли в управлінні.

Там зазначили, що по противнику відразу ж почали завдавати ударів ракетами, артилерією та безпілотниками різних типів.

"На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", - додали в управлінні.

