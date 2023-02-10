Росіяни "планують" йти до Лиману, - Гайдай

Ситуація біля Кремінної Луганської області залишається важкою: російська армія постійно обстрілює позиції ЗСУ з важких калібрів та "планує" йти до Лиману Донецької області. Наразі ситуація на цьому напрямку, попри складнощі, є контрольованою, а плани росіян щодо Лиману залишаться лише планами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація залишається достатньо важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Найбільша кількість обстрілів та атак є все ж таки на Кремінському напрямку. Там вони постійно гатять з важких калібрів, атакують і підключають важку техніку, танки, не один, не два. Тобто там вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку, але як ЗСУ не важко, вони повністю контролюють ситуацію і навіть вражають унікальну техніку ворога, таку як "Термінатор", - розповів він..

За словами Гайдая, окупанти "планують" йти до Лиману Донецької області.

"Але ми знаємо, що росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники", - нагадав очільник регіону..

Гайдай уточнив, що на Сватівському напрямку ситуація трохи легше.

"Там не тільки ЗСУ розбивають російські підрозділи, але певною мірою і мають успіх", - додав очільник регіону.