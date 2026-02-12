Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)

За його словами, через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, по яких цілив ворог, ще майже 2600 житлових будинків залишилися без тепла.

Йдеться про багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста.

Зокрема, проблеми з теплопостачанням зафіксовані в таких районах Києва:

Деснянському,

Дніпровському,

Печерському,

Солом’янському.

Кличко зазначив, що комунальні служби вже працюють над відновленням подачі тепла до пошкоджених будинків.

Водночас це додається до понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах, які залишаються без опалення після попередніх обстрілів.

Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати теплоносій до цих будинків наразі неможливо.

Крім того, після масованої атаки у столиці тимчасово без електропостачання залишилися 107 тисяч родин. Частина будинків у Деснянському районі знеструмлена, повідомили у ДТЕК.

Енергетики оперативно заживили об’єкти критичної інфраструктури. У Деснянському районі застосовуються екстрені відключення світла, для інших споживачів у Києві діють тимчасові графіки.