Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)

В четверг, 12 февраля, в результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.
Читайте также: Руины на энергообъекте, среди раненых - младенец: все об атаке на Киев, Днепр и Одессу
По его словам, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, по которым целился враг, еще почти 2600 жилых домов остались без тепла.
Речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах города.
В частности, проблемы с теплоснабжением зафиксированы в таких районах Киева:
Кличко отметил, что коммунальные службы уже работают над восстановлением подачи тепла в поврежденные дома.
В то же время это добавляется к более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах, которые остаются без отопления после предыдущих обстрелов.
Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель в эти дома пока невозможно.
Кроме того, после массированной атаки в столице временно без электроснабжения остались 107 тысяч семей. Часть домов в Деснянском районе обесточена, сообщили в ДТЭК.
Энергетики оперативно запитали объекты критической инфраструктуры. В Деснянском районе применяются экстренные отключения света, для других потребителей в Киеве действуют временные графики.
После массированных комбинированных атак России значительное количество столичных многоэтажек оказалась без теплоснабжения.
В частности, в ночь на 3 февраля, во время самых сильных морозов этой зимы, российские войска нанесли очередной удар по объектам тепло- и электрогенерации - ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают обогрев украинских городов.
Тогда в Киеве без отопления остались 1170 домов. Кроме того, были повреждены жилые дома и зафиксированы частичные аварийные отключения электроэнергии.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы. Более 1100 домов в этих частях города остались без тепла из-за серьезного повреждения энергетического объекта, который обеспечивал их теплоснабжение.