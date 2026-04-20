Тепла не буде? Скільки ще триматимуться в Україні заморозки й чи чекати сніг у квітні

Квітень продовжує випробовувати на міцність тих, хто вже налаштувався на стабільне весняне тепло. Вночі досі ймовірні заморозки, вітер часом може бути шквальний, а дощ - місцями перетворитися на мокрий сніг.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
– В цілому, якщо дивитись на цей тиждень, то найближчої доби дощову погоду у більшості областей (крім півночі) визначатиме циклон, що переміщуватиметься з Карпат на Азовське море.
У середу (22 квітня, - Ред.) прохолодну без опадів погоду зумовить поле підвищеного тиску із заходу.
А у четвер та п'ятницю (23-24 квітня, - Ред.) дощову та вітряну погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі, за якими в Україну знову пошириться холодне повітря.
– Завтра в нас буде хмарна з проясненнями погода.
Найближчої ночі (крім північної частини), а вдень - на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни - випадатимуть помірні, місцями значні дощі.
За рахунок проходження ось цього циклону з Карпат на Азовське море.
Разом із тим і вітер в нас буде доволі швидким. Переважно він буде північний, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду.
У південних областях в нас виникатимуть локальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Значення температури також будуть в нас не такими оптимістичними. Найближчої ночі - в межах 1-6 градусів тепла.
У північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях також очікуємо заморозки у повітрі (0...-3°C).
Денні максимуми будуть підніматись до 7-12 градусів тепла.
Щодо Карпат, то там виникатиме мокрий сніг. За рахунок того, що це в нас гірський масив, а з висотою температура знижується.
Через це там будуть опади у вигляді мокрого снігу.
І температура протягом доби там коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
– 22 квітня до території України буде поширюватись поле підвищеного тиску з заходу. Через це у нас переважатиме мінлива хмарність.
Здебільшого буде погода без опадів.
Лише на південному сході країни вночі випадатиме невеликий дощ - за рахунок залишкових процесів ось цього циклону, що перейшов туди в сторону Азовського моря.
Повітряні потоки залишатимуться з північною складовою, тобто північно-західні. Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Вночі переважатимуть заморозки по всій території України - у повітрі. Лише у більшості південних областей температура повітря сягатиме 1-6 градусів тепла.
На поверхні ґрунту в нас залишатимуться заморозки 0...-3°C.
Денні максимуми за рахунок того, що буде менше хмарності, будуть трішки вищими ніж попередньої доби. У межах 9-14 градусів з позначкою плюс.
– 23 квітня будуть більш-менш рівномірно відбуватись процеси по території України - хмарно з проясненнями.
Хмарність будуть зумовлювати атмосферні фронти з півночі, тобто циклон, який розташувався північно-східніше від території України.
Саме його атмосферні фронти будуть формувати погоду.
Вночі у нас ще буде погода без опадів. Проте вдень в Україні (крім півдня) дощитиме.
Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Хоча також очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Значення температури у нічні години будуть +1…+6°C (за рахунок того, що збільшиться кількість хмар і вони будуть, як ковдра, утримувати тепло у приземному шарі повітря).
Проте денні максимуми не будуть перевищувати значення попередньої доби, тобто сягатимуть 9-14 градусів тепла.
– 24-25 квітня (у п'ятницю-суботу, - Ред.) до території України будуть поширюватись надалі атмосферні фронти від циклону, який розташувався на північний схід від території України.
Тому часом у нас дощитиме. У північно-східній частині - з мокрим снігом.
24 квітня на Правобережжі, а 25 квітня - на півдні країни переважатиме погода без істотних опадів.
Вночі 24 квітня в Україні (крім Закарпаття, півдня та південного сходу), а 25 квітня - у північно-східній частині - в повітрі очікуємо заморозки 0...-3°C.
На решті території - температура буде в межах 1-7 градусів тепла.
Денні максимуми сягатимуть 6-12 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині країни +10…+16°C.
– Йдеться здебільшого про ніч... У нічні години (за рахунок того, що в нас там очікуються заморозки у повітрі) на висотах буде прохолодна повітряна маса.
Отже, якщо в нас там випадає дощ, зверху він формується у сніг і, надходячи до землі - трішки підтає (оскільки там все ж таки 0...-3°C). Тому він випадатиме у вигляді мокрого снігу.
Якщо дивитись на те, які саме це будуть області, то йдеться переважно про Чернігівську та Сумську області...
Саме там у нічні години (у ніч з 24 на 25 квітня) може локально випадати мокрий сніг. Поки що так.
– Надалі формувати погоду продовжуватиме новий циклон. Знову ж таки, з північного сходу.
Якщо дивитись на консультативний такий, оглядовий і приблизний прогноз на 26-30 квітня... То саме 26 та 30 квітня - на більшій частині території країни дощитиме. У решту часу - погода залишатиметься переважно без опадів.
Значення температури вночі поки що, як ми спостерігаємо, будуть в межах 1-8 градусів тепла.
Денні максимуми підніматимуться до 8-14°C.
На півдні та південному сході країни - в окремі дні - стовпчики термометрів підніматимуться до +17°C.
Ситуація (щодо заморозків, - Ред.) буде залежати, здебільшого, від того, яким чином будуть рухатися повітряні потоки. Чи вони будуть надходити до нас із північних широт, приносячи прохолоду.
А також від того, яка кількість хмарності буде у нас у той період.
Оскільки здебільшого... ситуація, яка формує заморозки, залежить від хмарності та саме повітря.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у квітні температура стрімко впала до -10.
Крім того, ми показували, де в Україні насипало тоді снігу.
Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.