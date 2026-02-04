Без тепла, але зі світлом: Шмигаль заявив про електрику для киян по 18 годин на добу

Удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого РФ застосувала понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без теплопостачання. За його словами, було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання для багатоповерхівок у цих районах.

За словами президента України Володимира Зеленського, зараз у столиці тепло відновлюють понад 200 бригад. Він заявив, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, оскільки люди виснажені.

Зазначимо, "Укрзалізниця" розмістила два вагони незламності в Дарницькому районі столиці, які працюватимуть з 08:00 до 20:00 - кожен з них розрахований на одночасне перебування 50 людей.

В них є електроенергія, Starlink для роботи та навчання, а також мікрохвильовки. Крім того, для дітей є книжки, розмальовки та мультики.

Раніше Кличко повідомив, що столиця отримала 130 генераторів від польських волонтерів, та додав, що незабаром очікується нова партія.