Тепер справа за РФ. Трамп заявив, що його люди їдуть до Росії говорити про припинення вогню

Американський президент повідомив, що вже отримав "позитивні повідомлення" про можливість припинення вогню між Україною та Росією.

"Але позитивний сигнал нічого не означає... Це дуже серйозна ситуація", - зауважив Трамп.

Президент США наголосив, що є люди, які просто зараз їдуть до Російської Федерації, і зазначив, що тепер "усе залежить від Росії".

"У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз.. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. Якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава баня закінчилася", - заявив Трамп.

Тим часом Ді Венс наголосив, що, на його думку, США знаходяться в дуже хорошій позиції, після того, як Україна погодилися на припинення вогню.

"Тепер ми подивимося, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню", - наголосив він.