Теперь дело за РФ. Трамп заявил, что его люди едут в Россию говорить о прекращении огня

Американский президент сообщил, что уже получил "позитивные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией.

"Но положительный сигнал ничего не значит... Это очень серьезная ситуация", - отметил Трамп.

Президент США отметил, что есть люди, которые просто сейчас едут в Российскую Федерацию, и отметил, что теперь "все зависит от России".

"У нас есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас. Надеюсь, мы сможем добиться от России прекращения огня. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет 80% пути к тому, чтобы эта ужасная кровавая баня закончилась", - заявил Трамп.

Между тем Ди Вэнс подчеркнул, что, по его мнению, США находятся в очень хорошей позиции, после того, как Украина согласились на прекращение огня.

"Теперь мы посмотрим, сможем ли мы заставить россиян также согласиться на прекращение огня", - подчеркнул он.