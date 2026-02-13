Тепер ще небезпечніше: окупанти засвітили на фронті нову версію "Солнцепека"

Міністерство оборони РФ опублікувало кадри бойового застосування системи, назвавши її ТОС-1А "Солнцепек".

Однак візуальні ознаки вказують на використання саме ТОС-3 "Дракон", вперше представленої 2024 року.

Машина спочатку демонструвалася з додатковими захисними елементами і комплексом радіоелектронної боротьби.

Нова пускова і збільшена дальність

Головна відмінність - оновлена пускова установка з 15 напрямними замість 24, як у "Солнцепека". Скорочення боєкомплекту компенсовано застосуванням більш далекобійних ракет.

Якщо ТОС-1А мав дальність до 6 км і вимагав виходу на пряму видимість цілі, то ТОС-3 здатний працювати на дистанції до 15-24 км, що дає змогу застосовувати його із закритих позицій.

Посилений захист

Система створена на танковому шасі Т-72 і додатково оснащена динамічним захистом "Контакт-5", противодроновими сітками і засобами РЕБ.

Також на опублікованих кадрах видно додаткові екрани і захисні елементи, що прикривають напрямні в похідному положенні.

В умовах активного застосування ударних дронів і контрбатарейної боротьби такі зміни роблять ТОС-3 більш стійким до ураження порівняно з попередніми версіями.