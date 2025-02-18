Тепер офіційно. Генштаб підтвердив вчорашні удари по паливно-енергетичних об'єктах РФ

Вчора, 17 лютого, Сили оборони завдали успішних ударів по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
В рамках операції були уражені:
Обидві вищезгадані станції забезпечували транспортування пального для потреб російських окупантів. Внаслідок атаки вони були виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.
"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть", - додає Генштаб.
Під час повномасштабної війни Сили оборони, Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР), в рамках операцій, регулярно завдають ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі країни-терориста Росії.
Вчора ж, як повідомляли джерела РБК-Україна, Сили оборони та СБУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська" та Ільському нафтопереробному заводу.
Тим часом в "Транснефть" вже пожалілись на серйозні наслідки внаслідок атаки по "Кропоткінській".
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