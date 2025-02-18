Тепер офіційно. Генштаб підтвердив вчорашні удари по паливно-енергетичних об'єктах РФ

В рамках операції були уражені:

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу;

у Краснодарському краї Росії. На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу; нафтоперекачувальна станція "Кропорткінська" ;

; нафтоперекачувальна станція "Андреаполь".

Обидві вищезгадані станції забезпечували транспортування пального для потреб російських окупантів. Внаслідок атаки вони були виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть", - додає Генштаб.