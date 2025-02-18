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Теперь официально. Генштаб подтвердил вчерашние удары по топливно-энергетическим объектам РФ

Иллюстративное фото: Генштаб подтвердил вчерашние удары по топливно-энергетическим объектам России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 17 февраля, Силы обороны нанесли успешные удары по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В рамках операции были поражены:

  • Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар;
  • нефтеперекачивающая станция "Кропорткинская";
  • нефтеперекачивающая станция "Андреаполь".

Обе вышеупомянутые станции обеспечивали транспортировку топлива для нужд российских оккупантов. В результате атаки они были выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора.

"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться", - добавляет Генштаб.

 

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Силы обороны, Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР), в рамках операций, регулярно наносят удары по топливно-энергетической инфраструктуре страны-террориста России.

Вчера же, как сообщали источники РБК-Украина, Силы обороны и СБУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" и Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.

Тем временем в "Транснефть" уже пожаловались на серьезные последствия в результате атаки по "Кропоткинской".

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