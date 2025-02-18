Теперь официально. Генштаб подтвердил вчерашние удары по топливно-энергетическим объектам РФ

Вчера, 17 февраля, Силы обороны нанесли успешные удары по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В рамках операции были поражены:
Обе вышеупомянутые станции обеспечивали транспортировку топлива для нужд российских оккупантов. В результате атаки они были выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора.
"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться", - добавляет Генштаб.
Во время полномасштабной войны Силы обороны, Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР), в рамках операций, регулярно наносят удары по топливно-энергетической инфраструктуре страны-террориста России.
Вчера же, как сообщали источники РБК-Украина, Силы обороны и СБУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" и Ильскому нефтеперерабатывающему заводу.
Тем временем в "Транснефть" уже пожаловались на серьезные последствия в результате атаки по "Кропоткинской".
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