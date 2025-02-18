Теперь официально. Генштаб подтвердил вчерашние удары по топливно-энергетическим объектам РФ

В рамках операции были поражены:

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар;

в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар; нефтеперекачивающая станция "Кропорткинская";

нефтеперекачивающая станция "Андреаполь".

Обе вышеупомянутые станции обеспечивали транспортировку топлива для нужд российских оккупантов. В результате атаки они были выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора.

"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну России, будут продолжаться", - добавляет Генштаб.