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Тепер офіційно. Генштаб підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області

Ілюстративне зображення (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні вночі, 9 жовтня, Сили оборони успішно атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, який розташований у Брянській області. Зокрема там зберігались снаряди з Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Атака була здійснена підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

"За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом", - пише Генштаб. 

Під час атаки було зафіксовано вибухи на території об'єкта. Зокрема місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу. 

 

Фото: Генштаб підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР у Брянській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Результати бойової роботи наразі уточнюються. 

"Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках", - додав Генштаб. 

Атаки на російські склади 

Сили оборони регулярно завдають ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Як приклад, 18 вересня під удар дронів потрапив великий склад ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Тверській області. Детонація на арсеналі спричинила вибух, що еквівалентний невеликому землетрусу.

Зокрема були уражені російські військові арсенали в Тихорецьку, Краснодарському краї й в районі населеного пункту Октябрський Тверської області. 

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