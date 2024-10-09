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Теперь официально. Генштаб подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области

Иллюстративное изображение (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью, 9 октября, Силы обороны успешно атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России, который расположен в Брянской области. В частности там хранились снаряды из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. 

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", - пишет Генштаб. 

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности местные власти перекрыли дороги в районе арсенала. 

 

Фото: Генштаб подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Результаты боевой работы пока уточняются.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях", - добавил Генштаб. 

Атаки на российские склады

Силы обороны регулярно наносят удары по объектам на территории Российской Федерации. В качестве примера 18 сентября под удар дронов попал большой состав ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Тверской области. Детонация на арсенале вызвала взрыв, эквивалентный небольшому землетрясению.

В частности были поражены российские военные арсеналы в Тихорецке, Краснодарском крае и в районе населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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Российская ФедерацияБрянская областьГенштаб ВСУВойна в Украине