Теперь официально. Генштаб подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области

Атака была осуществлена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", - пишет Генштаб.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории объекта. В частности местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

Фото: Генштаб подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР в Брянской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Результаты боевой работы пока уточняются.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях", - добавил Генштаб.

Атаки на российские склады

Силы обороны регулярно наносят удары по объектам на территории Российской Федерации. В качестве примера 18 сентября под удар дронов попал большой состав ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в Тверской области. Детонация на арсенале вызвала взрыв, эквивалентный небольшому землетрясению.

В частности были поражены российские военные арсеналы в Тихорецке, Краснодарском крае и в районе населенного пункта Октябрьский Тверской области.