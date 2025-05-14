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ЄС готується узгодити 17-й пакет санкцій проти Росії: Bloomberg дізналося подробиці

Середа 14 травня 2025 09:47
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ЄС готується узгодити 17-й пакет санкцій проти Росії: Bloomberg дізналося подробиці Фото: ЄС готується узгодити 17-й пакет проти РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 14 травня країни Європейського Союзу планують досягти попередньої угоди щодо 17-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, основний фокус - на так званому "тіньовому флоті" російських нафтових танкерів, а також на фізичних та юридичних особах, які допомагають Кремлю обходити нафтові обмеження та санкційний тиск.

Очікується, що новий тиск з боку ЄС буде синхронізований із дипломатичними подіями: зокрема, президент України Володимир Зеленський анонсував готовність до прямих переговорів з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині вже цього четверга.

Водночас Зеленський зауважив, що має мало віри в те, що російський лідер дійсно прибуде на зустріч.

США також готуються до діалогу, президент Дональд Трамп відправляє до Туреччини державного секретаря Марко Рубіо для участі у переговорах.

Крім того, на тлі майбутніх перемовин деякі країни-члени ЄС закликають Єврокомісію активніше шукати шляхи для подолання опору Угорщини, яка блокує просування України на шляху до вступу в ЄС.

Санкції проти РФ

8 травня президент України Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Після розмови Трамп заявив у своєму блозі на платформі Truth, що якщо Росія порушить режим припинення вогню, Сполучені Штати разом з партнерами введуть нові санкції.

Цю позицію підтримав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який 9 травня зазначив, що припинення вогню є необхідною умовою для укладення "справжнього мирного договору". В іншому випадку, за словами Мерца, Росія повинна бути готова до нових санкцій.

У той же час Польща активно працює над затвердженням 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який має бути прийнятий до 1 липня. Новий пакет передбачає обмеження на експорт хімічних речовин та введення санкцій проти російських компаній.

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