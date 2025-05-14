ЄС готується узгодити 17-й пакет санкцій проти Росії: Bloomberg дізналося подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, основний фокус - на так званому "тіньовому флоті" російських нафтових танкерів, а також на фізичних та юридичних особах, які допомагають Кремлю обходити нафтові обмеження та санкційний тиск.

Очікується, що новий тиск з боку ЄС буде синхронізований із дипломатичними подіями: зокрема, президент України Володимир Зеленський анонсував готовність до прямих переговорів з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині вже цього четверга.

Водночас Зеленський зауважив, що має мало віри в те, що російський лідер дійсно прибуде на зустріч.

США також готуються до діалогу, президент Дональд Трамп відправляє до Туреччини державного секретаря Марко Рубіо для участі у переговорах.

Крім того, на тлі майбутніх перемовин деякі країни-члени ЄС закликають Єврокомісію активніше шукати шляхи для подолання опору Угорщини, яка блокує просування України на шляху до вступу в ЄС.