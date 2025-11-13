Тепер б'ють на 50 кілометрів. Дрони РФ на оптоволокні стали небезпечнішими

Росія почала використовувати у війні проти України дрони на оптоволокні, які здатні долати відстань до 50 км.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у розмові з Business Insider заявив перший віцепрем'єр України Михайло Федоров.
Він наголосив, що ворожі безпілотники, які керуються по оптоволоконних кабелях і захищені від перешкод, "реально впливають на логістику" українських захисників.
"Безпілотники на оптоволокні показали, що пристрої, нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби, становлять значну загрозу для постачання і особового складу", - зазначив він.
Федоров розповів, що українські військові вже працюють над протидією новим російським дронам. Зокрема, ЗСУ розробляють і тестують в кількох бригадах різні методи.
Країна-агресорка активно використовує дрони, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.
Такі безпілотники керуються і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбувається через радіоканал.
Нагадаємо, українські захисники знищили лігво зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон". Воно було розташовано у тимчасово окупованому Криму, в районі населеного пункту Кіровське.
Зазначимо, раніше очільник Міноборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він наголосив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.