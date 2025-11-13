Тепер б'ють на 50 кілометрів. Дрони РФ на оптоволокні стали небезпечнішими

Він наголосив, що ворожі безпілотники, які керуються по оптоволоконних кабелях і захищені від перешкод, "реально впливають на логістику" українських захисників.

"Безпілотники на оптоволокні показали, що пристрої, нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби, становлять значну загрозу для постачання і особового складу", - зазначив він.

Федоров розповів, що українські військові вже працюють над протидією новим російським дронам. Зокрема, ЗСУ розробляють і тестують в кількох бригадах різні методи.

Дрони на оптоволокні

Країна-агресорка активно використовує дрони, оснащені оптоволоконним зв’язком, у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Такі безпілотники керуються і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту. У звичайних дронах це відбувається через радіоканал.