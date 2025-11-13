Теперь бьют на 50 километров. Дроны РФ на оптоволокне стали опаснее

Он подчеркнул, что вражеские беспилотники, которые управляются по оптоволоконным кабелям и защищены от помех, "реально влияют на логистику" украинских защитников.

"Беспилотники на оптоволокне показали, что устройства, нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы, представляют значительную угрозу для снабжения и личного состава", - отметил он.

Федоров рассказал, что украинские военные уже работают над противодействием новым российским дронам. В частности, ВСУ разрабатывают и тестируют в нескольких бригадах различные методы.

Дроны на оптоволокне

Страна-агрессор активно использует дроны, оснащенные оптоволоконной связью, в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Такие беспилотники управляются и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.