Теперь бьют на 50 километров. Дроны РФ на оптоволокне стали опаснее

Иллюстративное фото: российские дроны на оптоволокне увеличили дальность полета (armyinform.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия начала использовать в войне против Украины дроны на оптоволокне, которые способны преодолевать расстояние до 50 км.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в разговоре с Business Insider заявил первый вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что вражеские беспилотники, которые управляются по оптоволоконным кабелям и защищены от помех, "реально влияют на логистику" украинских защитников.

"Беспилотники на оптоволокне показали, что устройства, нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы, представляют значительную угрозу для снабжения и личного состава", - отметил он.

Федоров рассказал, что украинские военные уже работают над противодействием новым российским дронам. В частности, ВСУ разрабатывают и тестируют в нескольких бригадах различные методы.

Дроны на оптоволокне

Страна-агрессор активно использует дроны, оснащенные оптоволоконной связью, в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Такие беспилотники управляются и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.

 

Напомним, украинские защитники уничтожили логово хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион". Оно было расположено во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Кировское.

Отметим, ранее глава Минобороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он отметил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

