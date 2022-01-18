Не только в теории. В России разрабатывают сценарии нападения на Украину, - CNN

Согласно данным источника, который связан с разведкой, в России официальные лица не только теоретизируют полномасштабное вторжение в Украину, но и разрабатывают план, который применят в случае приказа из Кремля.

После вторжения на территорию Крыма в 2014 году, Кремль остался без наземного коридора, который соединял бы полуостров с Россией. Только в 2018 году было завершено строительство Керченского моста для восстановления коммунальных и снабженческих услуг. В то же время вторжение на территорию Донбасса завершилось в 2015 году, после чего Россия поддерживает там беспорядочное сепаратистское движение, которое обходится Кремлю довольно дорого, а выгоды от него для Москвы нет, поскольку оккупированные территории уже не являются промышленным центром, какими они были раньше.

Аргументы о том, что Российской Федерации нужны сухопутный мост в Крым и определенный статус Донбасса являются самым главным объяснение того, почему она может прибегнуть к повторному вторжению в Украину за последние восемь лет. Впрочем, большинство военных действий будут стоить для нее очень дорого.

"Нормализация" контроля над Донбассом путем ввода российских войск может принести пользу для России, однако это, вероятнее всего, приведет к тяжелым санкциям против агрессора.

Другие же аналитики предполагают, что сухопутный коридор вдоль Азовского моря через Мариуполь позволит Москве уменьшить расходы на обеспечение энерго и водоснабжения Крыма. Такой план было бы легко реализовать путем высадки морского десанта на побережье Азовского моря. Впрочем, узкую полоску земли, которая простирается вдоль береговой линии было бы трудно защитить. В то же время она была бы менее прибыльной из-за постоянных рисков нападения со стороны украинских военных.

Оккупация Украины для Российской Федерации будет кровавой, стоить многих российских жизней, а также потребует постоянного присутствия сотни тысяч солдат. Санкций также нанесут ущерб стране, если даже не парализуют часть ее экономики. Небольшое вторжение является также для Москвы плохой идеей.

Между тем аналитики утверждают, что Путин не является рациональным игроком и часто склонен к непредсказуемым радикальным действиям. В конце концов, администрация Байдена на фоне слухов о возможном вторжении России на территорию Украины и разведывательные данные - предоставила Путину выбор: действовать сейчас или же сделать вид, что Кремль подвергся давлению Запада. Заставить сделать его такой выбор показалось не лучшим вариантом главе ЦРУ и бывшему послу США в Москве Биллу Бернсу.