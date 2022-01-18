Не лише в теорії. В Росії розробляють сценарії нападу на Україну, - CNN

Згідно з даними джерела, яке пов’язане з розвідкою, у Росії офіційні особи не лише теоретизують повномасштабне вторгнення в Україну, але й розробляють план, який застосують у разі наказу з Кремля.

Після вторгнення на територію Криму у 2014 році, Кремль залишився без наземного коридору, який з’єднував би півострів з Росією. Лише у 2018 році було завершено будівництво Керченського мосту для відновлення комунальних та постачальних послуг. Водночас вторгнення на територію Донбасу завершилося у 2015 році, після чого Росія підтримує там безладний сепаратистський рух, який обходиться Кремлю доволі дорого, а вигоди від нього для Москви немає, оскільки окуповані території вже не є промисловим центром, якими вони були раніше.

Аргументи про те, що Російській Федерації потрібні сухопутний міст у Крим й певний статус Донбасу є найголовнішим пояснення того, чому вона може вдатися до повторного вторгнення до України за останні вісім років. Втім, більшість військових дій коштуватимуть для неї надзвичайно дорого.

"Нормалізація" контролю над Донбасом шляхом введення російських військ може принести користь для Росії, однак це, найімовірніше, призведе до тяжких санкцій проти агресора.

Інші ж аналітики припускають, що сухопутний коридор вздовж Азовського моря через Маріуполь дозволить Москві зменшити витрати на забезпечення енерго й водопостачання Криму. Такий план було б легко реалізувати шляхом висадки морського десанту на узбережжя Азовського моря. Втім, вузьку смужку землі, яка простягається вздовж берегової лінії було б важко захистити. Водночас вона була б менш прибутковою через постійні ризики нападу з боку українських військових.

Окупація України для Російської Федерації буде кривавою, коштуватиме багатьох російських життів, а також вимагатиме постійної присутності сотні тисяч солдатів. Санкцій також завдадуть збитків країні, якщо навіть не паралізують частину її економіки. Невелике вторгнення є також для Москви поганою ідеєю.

Тим часом аналітики стверджують, що Путін не є раціональним гравцем й часто схильний до непередбачуваних радикальних дій. Зрештою, адміністрація Байдена на тлі чуток про можливе вторгнення Росії на територію України й розвідувальні дані - надала Путіну вибір: діяти зараз або ж удати, що Кремль піддався тиску Заходу. Змусити зробити його такий вибір здалося ненайкращим варіантом голові ЦРУ й колишньому послу США в Москві Біллу Бернсу.