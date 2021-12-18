Системы ПВО, ракеты Patriot: Украина попросила у США новое вооружение
Фото: Украина попросила у США новое вооружение (GettyImages)
Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник издания.
За последних 2 месяца Украина уже получила:
- противотанковые ракеты Javelin,
- командные пусковые установки,
- патрульные катера класса Island,
- аптечки первой помощи,
- защищенные радиостанции,
- электронику,
- медицинское оборудование.