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Системы ПВО, ракеты Patriot: Украина попросила у США новое вооружение

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 15:22
Системы ПВО, ракеты Patriot: Украина попросила у США новое вооружение Фото: Украина попросила у США новое вооружение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник издания.

За последних 2 месяца Украина уже получила:

  • противотанковые ракеты Javelin,
  • командные пусковые установки,
  • патрульные катера класса Island,
  • аптечки первой помощи,
  • защищенные радиостанции,
  • электронику,
  • медицинское оборудование.

Напомним, в США предложили выделить Украине 450 млн долларов и объявить РФ "спонсором терроризма".

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