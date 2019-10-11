Теннисистка Цуренко досрочно завершила сезон

Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Украинка больше не выйдет на корт в этом году

Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), досрочно завершила сезон. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Накануне третья ракетка Украины снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. На последних соревнованиях 30-летняя спортсменка не выступала из-за травмы локтя.

Напомним, что в январе украинка стала финалисткой турнира в австралийском Брисбене благодаря чему впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA.

После этого успеха не провела ни одного четвертьфинала за сезон. Свой последний турнир Цуренко сыграла в августе, когда проиграла во втором круге соревнований в Вашингтоне. Затем Леся впервые с 2014 года (Ролан Гаррос) пропустила турнир "Большого шлема" и не сыграла на Открытом чемпионате США (US Open), где в прошлом сезоне стала четвертьфиналисткой.

В итоге она начала терять позиции в рейтинге WTA, а Даяна Ястремская обошла ее и стала второй ракеткой Украины.