ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Теннисистка Цуренко досрочно завершила сезон

Новости » Спорт    11.10.2019 - 12:13
Теннисистка Цуренко досрочно завершила сезон
Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Украинка больше не выйдет на корт в этом году

Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), досрочно завершила сезон. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Накануне третья ракетка Украины снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. На последних соревнованиях 30-летняя спортсменка не выступала из-за травмы локтя.

Напомним, что в январе украинка стала финалисткой турнира в австралийском Брисбене благодаря чему впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA.

После этого успеха не провела ни одного четвертьфинала за сезон. Свой последний турнир Цуренко сыграла в августе, когда проиграла во втором круге соревнований в Вашингтоне. Затем Леся впервые с 2014 года (Ролан Гаррос) пропустила турнир "Большого шлема" и не сыграла на Открытом чемпионате США (US Open), где в прошлом сезоне стала четвертьфиналисткой.

В итоге она начала терять позиции в рейтинге WTA, а Даяна Ястремская обошла ее и стала второй ракеткой Украины.

Свитолина практически гарантировала место на Итоговом турнире WTA Вторая ракетка Украины Ястремская дебютирует в топ-25 рейтинга WTA
Новости Украины Теннисзавершеносоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь