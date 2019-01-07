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Цуренко впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA

Новости » Спорт    07.01.2019 - 11:33
Цуренко впервые в карьере поднялась в топ-25 рейтинга WTA
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Благодаря выходу в финал в Брисбене она сумела улучшить свой показатель на 3 строки

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко за счет выхода в финал турнира категории Premier в Брисбене поднялась на рекордное для себя 24 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Спортсменка сумела улучшить свой показатель на 3 строчки. Она стала четвертой украинкой, которая смогла попасть в число 25 сильнейших теннисисток в классификации. 

А вот первая ракетка Украины Элина Свитолина, которой не удалось защитить титул в Брисбене, опустилась с 4 места на 6 в мировой классификации.

Именно под такими номерами (6 и 24 соответственно) будут посеяны на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) Свитолина и Цуренко.

Отметим также, что 16-летняя Марта Костюк, которая начнет с квалификации свой путь на Открытом чемпионате Австралии, установила новый личный рекорд - 116 позиция.

Напомним, всего три украинские теннисистки сыграют в квалификации Australian Open. Соревнования в Мельбурне пройдут с 14 по 27 января, квалификация стартует с 8 января.

Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Брисбене Ни одной из украинок не удалось пройти квалификацию турнира в Брисбене
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