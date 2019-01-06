Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BrisbaneTennis)

Украинская теннисистка не смогла преодолеть 8 ракетку мира

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла в финале турнира в австралийском Брисбене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Украинка, занимающая 27 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила восьмой ракетке мира чешке Каролине Плишковой.

CHAMP — AGAIN! @KaPliskova comes back from the brink to soar to her second #BrisbaneTennis title, beating Lesia Tsurenko 4-6 7-5 6-2



It's her 12th @WTA title pic.twitter.com/GGR5ovoIbk — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 6, 2019

Украинская спорсменка впервые выступила в финале категории Premier. Ранее Цуренко выиграла во всех 4 своих финалах категории International: в 2015 году титул в Стамбуле, в 2016 - в Гуанчжоу, в 2017 и 2018 годах - трофеи в Акапулько.

По итогам турнира Леся уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA - 24 место. Ранее лучшим ее результатом в мировой классификации было 26 место.

Напомним, прошлогодняя чемпионка соревнований, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.