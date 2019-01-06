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Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене

Новости » Спорт    06.01.2019 - 11:25
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BrisbaneTennis)

Украинская теннисистка не смогла преодолеть 8 ракетку мира

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла в финале турнира в австралийском Брисбене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Украинка, занимающая 27 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила восьмой ракетке мира чешке Каролине Плишковой.

Украинская спорсменка впервые выступила в финале категории Premier. Ранее Цуренко выиграла во всех 4 своих финалах категории International: в 2015 году титул в Стамбуле, в 2016 - в Гуанчжоу, в 2017 и 2018 годах - трофеи в Акапулько.

По итогам турнира Леся уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA - 24 место. Ранее лучшим ее результатом в мировой классификации было 26 место. 

Напомним, прошлогодняя чемпионка соревнований, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.

Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы Ни одной из украинок не удалось пройти квалификацию турнира в Брисбене
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