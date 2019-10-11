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Тенісистка Цуренко достроково завершила сезон

Новини » Спорт    11.10.2019 - 12:21
Тенісистка Цуренко достроково завершила сезон
Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Українка більше не вийде на корт цього року

Українська тенісистка Леся Цуренко, що займає на даний момент 73 позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), достроково завершила сезон. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Напередодні третя ракетка України знялася з турніру в Люксембурзі, який пройде наступного тижня. На останніх змаганнях 30-річна спортсменка не виступала через травму ліктя.

Нагадаємо, що в січні українка стала фіналісткою турніру в австралійському Брісбені завдяки чому вперше в кар'єрі піднялася в топ-25 рейтингу WTA.

Після цього успіху не провела жодного чвертьфіналу за сезон. Свій останній турнір Цуренко зіграла в серпні, коли програла в другому колі змагань у Вашингтоні. Потім Леся вперше з 2014 року (Ролан Гаррос) пропустила турнір "Великого шолома" і не зіграла на Відкритому чемпіонаті США (US Open), де минулого сезону стала чвертьфіналісткою.

У підсумку вона почала втрачати позиції у рейтингу WTA, а Даяна Ястремська обійшла її і стала другою ракеткою України.

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