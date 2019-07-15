Ястремская обошла Цуренко и стала второй ракеткой Украины

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Wimbledon)

Свитолина поднялась на 7 место

Даяна Ястремская обошла Лесю Цуренко в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала второй ракеткой Украины. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт организации.

По итогам Уимблдона Цуренко, которая покинула британский турнир после первого круга, потеряла три позиции и опустилась на 36 место, пропустив вперед 19-летнюю Ястремскую (34 место).

На одну строчку улучшила свое положение первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она стала первой украинкой, которая сыграла в полуфинале турнира серии "Большого шлема" (Grand Slam). Это позволило теннисистке выйти на седьмую позицию.

Еще одна 19-летняя украинка Катарина Завацкая дебютировала в топ-150 рейтинга в качестве пятой ракетки Украины. Накануне она выиграла крупнейший турнир в карьере - 100-тысячник в Контрексевиле, Франция.

Фото: результаты украинок в рейтинге WTA (скрин со страницы)

Напомним, 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири впервые выиграла юниорский Уимблдон.