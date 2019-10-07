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Вторая ракетка Украины Ястремская дебютирует в топ-25 рейтинга WTA

Новости » Спорт    07.10.2019 - 09:33
Вторая ракетка Украины Ястремская дебютирует в топ-25 рейтинга WTA
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/wuhanopentennis)

Свитолина потеряла одну позицию

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пятую неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соответствующий список за 7 октября опубликован на сайте организации.

После выхода в финал парного разряда турнира в Пекине Даяна дебютировала в топ-25 рейтинга, расположившись на 23 строчке.

Личные рекорды в рейтинге установили еще две украинки. На одну строчку поднялась Катарина Завацкая (117 место), а на четыре строчки - Дарья Снигур (321).

Не выступающая из-за травмы Леся Цуренко продолжает терять позиции (73), а вот Катерина Козлова улучшила свое положение на две строчки (83).

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 4 место. Ее опередила японка Наоми Осака, которая выиграла турнир в Пекине.

Напомним, Свитолина и Ястремская заявленные на турнир WTA Кубок Кремля., который пройдет в столице России с 14 по 20 октября.

Ранее первая ракетка Украины назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Пекине Свитолина гарантировала себе место в топ-8 чемпионской гонки WTA
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