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Теневая экономика в Украине достигает 40%, надо уменьшать налоги, - экономист

Автор: Наталия Гурковская

Наиболее приемлемый путь снижения уровня теневой экономики - уменьшение налогов, чтобы бизнес был заинтересован работать легально, а не повышение их, как предлагает власть законопроектом №5600.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Андрея Блинова.

"В Украине уровень теневой экономики даже по официальным данным около 30%, а мы видим, что есть оценки ближе к 40%. Это говорит о том, что выходить с такой долей теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением. Но при этом обеспечение налогообложения широкой базы", - отметил Блинов.

По его словам, в нынешней ситуации власть должна признать, что налоги в стране платят не все, и предложить механизм увеличения доли тех, кто выйдет "из тени", в частности, из-за снижения налогов. Это в свою очередь позволит увеличить поступления в бюджет и направить их на развитие государства и обеспечения социальных гарантий.

"Увеличение налоговой базы при в целом снижении налогов особенно на фонд оплаты труда. То есть это означает, что те люди, которые хотят иметь определенные социальные гарантии и другие права от украинского государства они, собственно, на протяжении своей жизни платят налоги, их достаточно умеренную часть и в целом это действительно позволяет за счет этой базы, за счет толпы или большого количества налогоплательщиков решать острые социальные, включая демографические вопросы", - пояснил Блинов.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что если законопроект о налоговых изменениях №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

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