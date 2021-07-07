Налоговый законопроект создает неприемлемые условия для инвесторов, - Южанина

Если законопроект о повышении налогов №5600 будет принят, это приведет к стагнации экономики, росту цен и обнищанию украинцев.

Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Украина 24".

По ее мнению, предложив повышение налогов, власть поставила исключительно цель увеличить поступления в бюджет на 50 млрд грн, но такое решение лишь заставит бизнес уходить в тень.

"Где понимание власти, что нужно делать, чтобы на самом деле увеличивать бюджетные поступления, и через какие механизмы можно достичь этой цели? Точно не из-за увеличения налогов для работающего бизнеса и для тех, кто платит налоги", - отметила Южанина.

Она подчеркнула: бизнес работает "в тени" именно из-за слишком большой налоговой нагрузки, и очередное повышение лишь увеличит количество таких предприятий. Кроме того, по ее словам, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране.

"Большая налоговая нагрузка в процентах к ВВП - это является как раз моментом спада экономического развития и всех инвестиций, которые только возможны в Украине. И об этом знают все экономисты. Но при этом создают для нашей страны неприемлемые условия - как будто специально для того, чтобы отток инвестиций происходил еще с большим размахом", - отметила Южанина.

Кроме того, она напомнила, что законопроект предлагает увеличить полномочия налоговой службы, а это грозит ростом давления со стороны проверяющих органов на бизнес.

"Налоговая будет иметь теперь в арсенале такие нестандартные подходы к налогоплательщику, которые даже во время Азарова-Клименко не применяли. И сейчас наша страна возвращается в еще худшие времена", - сказала Южанина.

По ее мнению, законопроект №5600 должен быть отклонен.

"Если он будет принят, это будет позор для нашей страны. Он приведет к стагнации экономики, повышению цен и вообще уменьшению благосостояния для всех людей, потому что там много норм, которые касаются обычных граждан", - подытожила Южанина.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк заявил, что законопроект о налоговых изменений (№5600) содержит ряд норм, которые могут вызвать рост давления налоговой службы на бизнес.