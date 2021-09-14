Тіньова економіка в Україні сягає 40%, треба зменшувати податки, - економіст

Найбільш прийнятний шлях зниження рівня тіньової економіки – зменшення податків, щоб бізнес був зацікавлений працювати легально, а не підвищення їх, як пропонує влада законопроектом № 5600 .

"В Україні рівень тіньової економіки навіть за офіційними даними біля 30%, а ми бачимо, що є оцінки ближчі до 40%. Це говорить про те, що відповідно виходити з такою часткою тіньової економіки можна з відносно невеликим оподаткуванням. Але при цьому забезпечення оподаткування широкої бази", - зазначив Блінов.

За його словами, в нинішній ситуації влада має визнати, що податки в країні сплачують не всі, та запропонувати механізм збільшення частки тих, хто вийде «з тіні», зокрема, через зниження податків. Це в свою чергу дозволить збільшити надходження до бюджету та спрямувати їх на розвиток держави та забезпечення соціальних гарантій.

"Збільшення податкової бази при в цілому зниженні податків особиливо на фонд оплати праці. Тобто це означає, що ті люди, які хочуть мати певні соціальні гарантії та інші права від української держави вони, власне, впродовж свого життя сплачують податки, їх досить помірну частину і в цілому це дійсно дозволяє за рахунок цієї бази, за рахунок натовпу чи великої кількості платників податків вирішувати гострі соціальні, включаючи демографічні питання", - пояснив Блінов.

