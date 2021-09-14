Теневая экономика в Украине достигает 40%, надо уменьшать налоги, - экономист

Наиболее приемлемый путь снижения уровня теневой экономики - уменьшение налогов, чтобы бизнес был заинтересован работать легально, а не повышение их, как предлагает власть законопроектом № 5600 .

"В Украине уровень теневой экономики даже по официальным данным около 30%, а мы видим, что есть оценки ближе к 40%. Это говорит о том, что выходить с такой долей теневой экономики можно с относительно небольшим налогообложением. Но при этом обеспечение налогообложения широкой базы", - отметил Блинов.

По его словам, в нынешней ситуации власть должна признать, что налоги в стране платят не все, и предложить механизм увеличения доли тех, кто выйдет "из тени", в частности, из-за снижения налогов. Это в свою очередь позволит увеличить поступления в бюджет и направить их на развитие государства и обеспечения социальных гарантий.

"Увеличение налоговой базы при в целом снижении налогов особенно на фонд оплаты труда. То есть это означает, что те люди, которые хотят иметь определенные социальные гарантии и другие права от украинского государства они, собственно, на протяжении своей жизни платят налоги, их достаточно умеренную часть и в целом это действительно позволяет за счет этой базы, за счет толпы или большого количества налогоплательщиков решать острые социальные, включая демографические вопросы", - пояснил Блинов.