Тенденції 2025 року. Що відбувається на ринку нерухомості України і яке житло в попиті

Що відбувається на вторинному ринку

"Ринок нерухомості активно працював до 19 грудня, коли відбулась хакерська атака на державні реєстри. Всі чекають відновлення їх роботи. Як завжди, на первинному і вторинному ринку найбільший попит на одно і двокімнатні квартири. За той час поки не працюють (відновлюються) реєстри, відчувається незначний спад на попит нерухомості", - каже експерт.

Зазначимо, що після початку війни українці почали віддати перевагу житлу на нижніх поверхах, а також газифікованим будинкам. Важливим критерієм є наявність поряд укриття.

"Зараз спостерігається певний дефіцит пропозицій на вторинному ринку, тому попит на таке житло завжди є. При цьому - ціни стабільні. По вартості не відчувається суттєвих змін. Тільки індивідуально: кому потрібно продати швидше - знижує ціну", - пояснює Бондарук.

Зараз найдорожче житло в Ужгороді, Львові, Києві - ціна за 1 кв. м коливається від 1 300 до 1 490 доларів. Найдешевше житло у Херсоні, Запоріжжі, Сумах та Харкові. Там "квадрат" нерухомості продають за 500-590 доларів.

Зазначимо, що за минулий рік найбільше на вторинному ринку подорожчало житло у Рівному - на 23% у доларовому еквіваленті. Зараз там 1 кв. м коштує 1 050 доларів.

Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Яка ситуація на ринку новобудов

На новобудови попит збільшився через дефіцит пропозицій на ринку вторинного житла.

"Вартість нерухомості в безпечних областях і містах України зросла з початку повномасштабної війни, оскільки попит диктує ціни. У Львові подекуди ціни досягли столичних показників. Найдешевше житло із західних регіонів - в Хмельницькій області. В Ужгороді та Івано-Франківську дорожче, ніж в Хмельницькому, але дешевше ніж у Львові", - говорить експерт.

Трійка лідерів із найдорожчим житлом у новобудовах - Львів, Ужгород та Києв. В середньому "квадрат" у цих містах коштує 1 080 - 1 300 доларів. Найдешевша нерухомість у Сумах, Харкові та Запоріжжі, де 1 кв. м продають за 610-630 доларів. Даних про Херсон немає.

Зазначимо, що попри війну первинний ринок продовжує розвиватись, найбільше новобудов зводять у Києві та області, а також на заході України. Торік у столиці ввели в експлуатацію 10 730 нових квартир, в області - 8 550, у Львові - 5 420.

Найбільше вартість на первинному ринку підскочила у Кропивницькому, там 1 кв. м за рік подорожчав 33% в гривні і зараз коштує 1 080 доларів.

Ціни за 1 кв. м на первинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Які є тенденції на ринку нерухомості

"З останніх тенденцій - забудовники пропонують квартири з оздобленням, оскільки на них є підвищений попит, таке житло швидше розкуповують", - каже Бондарук.

Ще одна новинка ринку - пропонується оренда квартир з правом викупу. Тобто житло продають з невеликим першим внеском і розтермінуванням, при цьому сплачується орендна ставка.

"Зараз є великий попит на житло що підходить під програму "єОселя". Але, на жаль, таких обʼєктів недостатньо. В цілому суттєвих змін на ринку немає і не очікується", - додає експерт.

Додамо також, що сума кредитів за іпотечною програмою "єОселя" зменшилась у другому півріччі 2024 року. Найменший перший внесок для купівлі квартири в іпотеку - у Кропивницькому, він становить 4 тисячі доларів. Найбільший - у Києві, тут розмір встановлений не менш як 18 тисяч доларів.

У другій половині 2024 року суми виданих кредитів за програмою "єОселя" зменшились (скриншот сайту ЛУН)