Тенденции 2025 года. Что происходит на рынке недвижимости Украины и какое жилье в спросе

Рынок недвижимости Украины почти адаптировался к военным вызовам. В течение 2024 года квартиры преимущественно дорожали во всех регионах, кроме прифронтовых. Также активно возводили новое жилье - больше всего сданных новостроек в Киеве и области.
РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости Елену Бондарук, какая сейчас ситуация на рынке и чего стоит ожидать дальше.
"Рынок недвижимости активно работал до 19 декабря, когда произошла хакерская атака на государственные реестры. Все ждут восстановления их работы. Как всегда, на первичном и вторичном рынке наибольший спрос на одно- и двухкомнатные квартиры. За то время пока не работают (восстанавливаются) реестры, ощущается незначительный спад на спрос недвижимости", - говорит эксперт.
Отметим, что после начала войны украинцы начали отдавать предпочтение жилью на нижних этажах, а также газифицированным домам. Важным критерием является наличие рядом укрытия.
"Сейчас наблюдается определенный дефицит предложений на вторичном рынке, поэтому спрос на такое жилье всегда есть. При этом - цены стабильны. По стоимости не ощущается существенных изменений. Только индивидуально: кому нужно продать быстрее - снижает цену", - объясняет Бондарук.
Сейчас самое дорогое жилье в Ужгороде, Львове, Киеве - цена за 1 кв. м колеблется от 1 300 до 1 490 долларов. Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Сумах и Харькове. Там "квадрат" недвижимости продают за 500-590 долларов.
Отметим, что за прошлый год больше всего на вторичном рынке подорожало жилье в Ровно - на 23% в долларовом эквиваленте. Сейчас там 1 кв. м стоит 1 050 долларов.
На новостройки спрос увеличился из-за дефицита предложений на рынке вторичного жилья.
"Стоимость недвижимости в безопасных областях и городах Украины выросла с начала полномасштабной войны, поскольку спрос диктует цены. Во Львове кое-где цены достигли столичных показателей. Самое дешевое жилье из западных регионов - в Хмельницкой области. В Ужгороде и Ивано-Франковске дороже, чем в Хмельницком, но дешевле чем во Львове", - говорит эксперт.
Тройка лидеров с самым дорогим жильем в новостройках - Львов, Ужгород и Киев. В среднем "квадрат" в этих городах стоит 1 080 - 1 300 долларов. Самая дешевая недвижимость в Сумах, Харькове и Запорожье, где 1 кв. м продают за 610-630 долларов. Данных о Херсоне нет.
Отметим, что несмотря на войну первичный рынок продолжает развиваться, больше всего новостроек возводят в Киеве и области, а также на западе Украины. В прошлом году в столице ввели в эксплуатацию 10 730 новых квартир, в области - 8 550, во Львове - 5 420.
Больше всего стоимость на первичном рынке подскочила в Кропивницком, там 1 кв. м за год подорожал 33% в гривне и сейчас стоит 1 080 долларов.
"Из последних тенденций - застройщики предлагают квартиры с отделкой, поскольку на них есть повышенный спрос, такое жилье быстрее раскупают", - говорит Бондарук.
Еще одна новинка рынка - предлагается аренда квартир с правом выкупа. То есть жилье продают с небольшим первым взносом и рассрочкой, при этом оплачивается арендная ставка.
"Сейчас есть большой спрос на жилье, которое подходит под программу "єОселя". Но, к сожалению, таких объектов недостаточно. В целом существенных изменений на ринке нет и не ожидается", - добавляет эксперт.
Добавим также, что сумма кредитов по ипотечной программе "єОселя" уменьшилась во втором полугодии 2024 года. Наименьший первый взнос для покупки квартиры в ипотеку - в Кропивницком, он составляет 4 тысячи долларов. Самый большой - в Киеве, здесь размер установлен не менее 18 тысяч долларов.
Ранее мы делали обзор главных изменений на рынке недвижимости в течение 2024-го. За год жилье подешевело только в восточных регионах, в остальных - цены росли. В некоторых городах стоимость жилья подскочила на 23% на вторичном рынке и 33% - на первичном, а аренда "взлетела" на 37%.
Недавно мы писали о том, что Николаев сейчас входит в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью. Новостройки подешевели на 5% в течение последних полгода, при этом стоимость жилья на вторичном рынке не изменилась. Также за аналогичный период стабилизировались цены на аренду квартир.
При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий Елены Бондарь и данные ЛУН.
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