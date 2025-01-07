Тенденции 2025 года. Что происходит на рынке недвижимости Украины и какое жилье в спросе

Что происходит на вторичном рынке

"Рынок недвижимости активно работал до 19 декабря, когда произошла хакерская атака на государственные реестры. Все ждут восстановления их работы. Как всегда, на первичном и вторичном рынке наибольший спрос на одно- и двухкомнатные квартиры. За то время пока не работают (восстанавливаются) реестры, ощущается незначительный спад на спрос недвижимости", - говорит эксперт.

Отметим, что после начала войны украинцы начали отдавать предпочтение жилью на нижних этажах, а также газифицированным домам. Важным критерием является наличие рядом укрытия.

"Сейчас наблюдается определенный дефицит предложений на вторичном рынке, поэтому спрос на такое жилье всегда есть. При этом - цены стабильны. По стоимости не ощущается существенных изменений. Только индивидуально: кому нужно продать быстрее - снижает цену", - объясняет Бондарук.

Сейчас самое дорогое жилье в Ужгороде, Львове, Киеве - цена за 1 кв. м колеблется от 1 300 до 1 490 долларов. Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Сумах и Харькове. Там "квадрат" недвижимости продают за 500-590 долларов.

Отметим, что за прошлый год больше всего на вторичном рынке подорожало жилье в Ровно - на 23% в долларовом эквиваленте. Сейчас там 1 кв. м стоит 1 050 долларов.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какая ситуация на рынке новостроек

На новостройки спрос увеличился из-за дефицита предложений на рынке вторичного жилья.

"Стоимость недвижимости в безопасных областях и городах Украины выросла с начала полномасштабной войны, поскольку спрос диктует цены. Во Львове кое-где цены достигли столичных показателей. Самое дешевое жилье из западных регионов - в Хмельницкой области. В Ужгороде и Ивано-Франковске дороже, чем в Хмельницком, но дешевле чем во Львове", - говорит эксперт.

Тройка лидеров с самым дорогим жильем в новостройках - Львов, Ужгород и Киев. В среднем "квадрат" в этих городах стоит 1 080 - 1 300 долларов. Самая дешевая недвижимость в Сумах, Харькове и Запорожье, где 1 кв. м продают за 610-630 долларов. Данных о Херсоне нет.

Отметим, что несмотря на войну первичный рынок продолжает развиваться, больше всего новостроек возводят в Киеве и области, а также на западе Украины. В прошлом году в столице ввели в эксплуатацию 10 730 новых квартир, в области - 8 550, во Львове - 5 420.

Больше всего стоимость на первичном рынке подскочила в Кропивницком, там 1 кв. м за год подорожал 33% в гривне и сейчас стоит 1 080 долларов.

Цены за 1 кв. м на первичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какие есть тенденции на рынке недвижимости

"Из последних тенденций - застройщики предлагают квартиры с отделкой, поскольку на них есть повышенный спрос, такое жилье быстрее раскупают", - говорит Бондарук.

Еще одна новинка рынка - предлагается аренда квартир с правом выкупа. То есть жилье продают с небольшим первым взносом и рассрочкой, при этом оплачивается арендная ставка.

"Сейчас есть большой спрос на жилье, которое подходит под программу "єОселя". Но, к сожалению, таких объектов недостаточно. В целом существенных изменений на ринке нет и не ожидается", - добавляет эксперт.

Добавим также, что сумма кредитов по ипотечной программе "єОселя" уменьшилась во втором полугодии 2024 года. Наименьший первый взнос для покупки квартиры в ипотеку - в Кропивницком, он составляет 4 тысячи долларов. Самый большой - в Киеве, здесь размер установлен не менее 18 тысяч долларов.

Во второй половине 2024 года суммы выданных кредитов по программе "єОселя" уменьшились (скриншот сайта ЛУН)